Previsioni meteo a Pisa: tempo instabile e pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per lunedì 12 febbraio 2018:

Le condizioni meteo tenderanno peggiorare al Centro-Nord, ed in particolare al Nord Est dove ci attendiamo precipitazioni nevose fin a quote basse, specie in serata. I fenomeni si estenderanno poi anche al Sud entro fine giornata.

Temperature: valori minimi in locale sensibile aumento al Nord, su Toscana e Sardegna, in diminuzione localmente sensibile sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Basilicata; valori massimi in diminuzione, localmente sensibile, sulla Pianura Padano-Veneta ed in generale aumento, sensibile nei valori serali, sulle regioni meridionali, su Lazio, Abruzzo e Molise.

Venti: forti settentrionali su Liguria e Sardegna, con locali rinforzi di burrasca sui settori settentrionali di quest’ultima; locali rinforzi di Föhn sui settori alpini occidentali; tendenti a forti nord-orientali sull’Alto Adriatico.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale, il Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna, fino ad agitati il Mare di Sardegna ed il Tirreno centrale; tendenti a molto mossi i restanti settori del Tirreno e l’Adriatico settentrionale.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo instabile con possibilità di deboli precipitazioni.