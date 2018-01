Previsioni meteo a Pisa: tempo in miglioramento

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per venerdì 12 gennaio:

Italia

Venerdì avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato sui settori di Alpi e del Nord Ovest. Piogge sparse interesseranno le regioni meridionali con neve oltre i 1000m.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Sud peninsulare.

Venti: localmente forti settentrionali su Liguria, Sardegna e Sicilia; localmente forti nord-orientali sulle regioni centrali e sulla Campania e settori appenninici settentrionali.

Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; molto mossi tutti i bacini occidentali, localmente lo Ionio e l’Adriatico.

Pisa

A Pisa avremo tempo in miglioramento, con residue precipitazioni in mattinata limitate alla bassa provincia in esaurimento pomeridiano.