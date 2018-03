Previsioni meteo a Pisa: un lunedì di piogge e temporali

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per lunedì 12 marzo:

Italia

Lunedì le correnti più fresche di libeccio daranno luogo a condizioni di nuvolosità irregolare con precipitazioni sulle tirreniche che potranno in alcuni casi assumere carattere temporalesche. Altri fenomeni possibili al Nord Est e più sporadici sul resto del sud.

Temperature: in sensibile diminuzione le massime sulle regioni centro-meridionali, in locale sensibile aumento al nord.

Venti: forti occidentali al Centro-Sud, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i rilievi appenninici.

Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna, in estensione a Tirreno meridionale, Stretto di Sicilia e Mar Ligure; molto mossi i restanti settori del Tirreno e dal pomeriggio lo Ionio.

Pisa

A Pisa avremo possibilità di rovesci sparsi e tra notte e mattina potranno assumere carattere di temporale.