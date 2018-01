Previsioni meteo a Pisa: bel tempo sabato, domenica aumentano le nuvole

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018:

Italia

Per la giornata di sabato avremo tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per la possibilità di qualche foschia/nebbia in Pianura Padana.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: forti settentrionali su Sicilia, Puglia, Calabria, zone ioniche e Sardegna orientale; localmente forti nord-orientali sul Nord-Est e su Toscana, Umbria, Marche e Campania, in attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini meridionali, il Tirreno meridionale settore ovest e l’Adriatico settentrionale e meridionale, in attenuazione.

Domenica invece:

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: tendenti a localmente forti orientali al Nord-Est, Liguria e sulla Toscana.

Mari: molto mosso il Mar Ligure al largo.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo stabile con cieli sereni o per lo più poco nuvolosi.

Domenica avremo una tendenza verso un aumento della copertura nuvolosa.