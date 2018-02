Previsioni meteo a Pisa: peggioramento in arrivo

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per venerdì 16 febbraio:

Italia

Venerdì avremo qualche annuvolamento più consistente tra Sardegna, Liguria e Toscana. Tempo che risulterà più soleggiato sul resto del Paese. Da segnalare la possibilità di qualche fiocco di neve sui rilievi Alpini di confine.

Temperature: in generale aumento, localmente sensibile, su tutto il Paese.

Venti: forti settentrionali su Puglia centro-meridionale e settori ionici di Basilicata, Calabria e localmente sulla Sicilia, in attenuazione.

Mari: agitato lo Ionio, molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Stretto di Sicilia; tutti con moto ondoso in calo nel corso del pomeriggio.

Pisa

Avremo nubi in aumento con cieli fino a molto nuvolosi.