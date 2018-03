Previsioni meteo a Pisa: un fine settimana di pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per il fine settimana di sabato 17 e domenica 18 marzo 2018:

Italia

Tempo variabile con precipitazioni sparse che potranno assumere forma nevosa in sede alpina, inizialmente dai 1000m per scendere entro sera fin a 800m. Al centro condizioni simili come per il nord Italia con precipitazioni sparse. Qualche temporale potrà verificarsi su alta Toscana ed Emilia Romagna di confine.

Temperature: in generale calo al centro-nord, localmente sensibile nei valori massimi.

Venti: da burrasca a burrasca forte meridionali sulla Puglia meridionale; forti meridionali con raffiche di burrasca sui settori ionici della Calabria centro-settentrionale e localmente della Basilicata, rotazione serale dai quadranti occidentali; tendenti a forti dai quadranti occidentali sui settori settentrionali e meridionali della Sardegna e sui settori occidentali e meridionali della Sicilia; localmente forti nord-occidentali sui settori tirrenici del basso Lazio e delle regioni meridionali della penisola e sulla zona dello Stretto di Messina; da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino meridionale e dei rilievi siciliani.

Mari: agitati, localmente molto agitati, lo Ionio e l’Adriatico meridionale; tendenti a molto mossi i restanti bacini, dal pomeriggio localmente agitati il mare di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-settentrionale ed il Mar Ligure.

Pisa

A Pisa sabato avremo tempo instabile con possibili precipitazioni sparse. Variabilità da metà mattinata e nel pomeriggio con cielo parzialmente nuvoloso.

Domenica il tempo risulterà nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse.