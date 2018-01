Previsioni meteo a Pisa: cielo sereno, vento forte sulla costa

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per martedì 2 gennaio 2017:

Italia

Un nuovo fronte perturbato scivolerà rapidamente verso Sud Est e determinando condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, mentre al Nord avremo tempo in miglioramento con prevalenza di momenti soleggiati. Possibili foschie/nebbie al mattino in Valpadana. Neve al sud in sede Appenninica dai 900m, per quanto riguarda il comparto centrale e dai 1300m per i settori più meridionali.

Temperature: massime in sensibile aumento sulla Pianura Padana ed in sensibile diminuzione su Sicilia e Calabria.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e settori tirrenici centro-settentrionali, campani e lucani e sulla Calabria, con raffiche di burrasca forte su isole maggiori e Calabria; localmente forti dai quadranti settentrionali sul resto del meridione e sui settori adriatici centrali. Fohn nelle vallate alpine e al Nordovest.

Mari: da agitati a molto agitati il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia, il Mare ed il Canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e lo Ionio; molto mosso l’Adriatico centrale ed in serata quello meridionale; in serata tendenza ad attenuazione del moto ondoso sui bacini settentrionali.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo stabile con cielo sereno o per lo più poco nuvoloso per il transito di nubi alte. Venti di maestrale più forti sulla costa.