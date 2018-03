Previsioni meteo a Pisa: un venerdì di pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per venerdì 2 marzo:

Italia

Venerdì avremo il transito di una nuova perturbazione che darà luogo ancora a precipitazioni sparse. Attenzione al Nord dove saranno possibili ancora delle nevicate fino a quote basse e fenomeni di gelicidio.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile aumento.

Venti: generalmente forti dai quadranti occidentali sulle regioni centro-meridionali, con raffiche di burrasca sulla Sardegna in estensione dapprima alle aree tirreniche e successivamente a quelle appenniniche ed adriatiche.

Mari: da agitati a molto agitato il Mare di Sardegna e localmente il Tirreno centro-settentrionale; tendente ad agitato il Canale di Sardegna e localmente il settore occidentale del Tirreno meridionale; inizialmente agitato il Canale d’Otranto in attenuazione; generalmente molto mossi gli altri mari.

Pisa

A Pisa avremo piogge sparse. Temperature in aumento.