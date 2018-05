Previsioni meteo a Pisa: inizio settimana con piogge e temporali

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per i prossimi giorni:

Italia

Lunedì 21 maggio giornata di tempo instabile con precipitazioni che coinvolgeranno buona parte del nord ovest e della Toscana con fenomeni temporaleschi. Temporali che saranno probabili anche al centro in particolare sulle zone interne.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime sulle regioni centrali tirreniche.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria, da nord-est sulla Sicilia sud-orientale e di Bora sull’Alto Adriatico, in attenuazione.

Mari: molto mossi al largo lo Ionio ed il Mar Ligure, con moto ondoso in calo.