Previsioni meteo a Pisa: freddo e vento

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per mercoledì 21 marzo 2018:

Italia

La depressione rimarrà attiva e si approfondirà sul Mar Tirreno, richiamando a sè aria più fredda. Si riproporranno condizioni di instabilità al Sud, in Sardegna e sui settori centrali adriatici con fenomeni irregolari. Neve fin a quote collinari e di bassa collina specie in Romagna. Tra notte/primo mattino su quest’ultimi settori non è da escludere qualche fiocco misto e/o debole neve bagnata fin al piano.

Temperature: in sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche centrali e meridionali e su Umbria e Toscana.

Venti: inizialmente di burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, settori meridionali tirrenici e Sicilia, in rotazione da Nord sulla Sardegna; dai quadranti nord-orientali sulle regioni del versante Adriatico, Liguria, Toscana, Umbria, in rapida estensione al Lazio; localmente forti meridionali su Puglia e Calabria, in attenuazione.

Mari: inizialmente molto agitati Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale; da molto mossi ad agitati i restanti bacini

Pisa

A Pisa avremo condizioni meteo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni al mattino. Tendenza poi a una graduale riduzione della copertura nuvolosa. Venti con raffiche forti di Grecale.