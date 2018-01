Previsioni meteo a Pisa: la settimana inizia con il bel tempo

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per lunedì 22 gennaio 2018:

Italia

Avremo tempo soleggiato su gran parte del nostro paese. Qualche debole precipitazione potrebbe interessare la Sicilia Occidentale e localmente la Sardegna.

Temperature: in sensibile diminuzione le minime al Centro-Sud e le massime su Nord-Ovest e localmente al Sud.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Sardegna, Puglia, settori ionici della Basilicata, Calabria ionica e meridionale, Sicilia centro-orientale, in attenuazione; localmente forti di Föhn sull’Arco Alpino centro-occidentale.

Mari: da agitato a molto agitato lo Ionio; da molto mossi ad agitati il Mare e il Canale di Sardegna e il Canale d’Otranto; molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e il Tirreno centrale settore ovest.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo stabile con cieli sereni per lo più poco nuvolosi per transito di nubi alte. Non sono previste precipitazioni.