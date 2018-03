Previsioni meteo a Pisa: giornata di sole, vento in calo

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 22 marzo 2018:

Italia

Giovedì, le condizioni meteorologiche vedranno un miglioramento sui settori settentrionali della penisola, con cieli che risulteranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Da segnalare la possibilità di gelate al mattino. Il tempo risulterà invece più instabile sui settori del centro-sud con neve fin a quota di collina.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sulle regioni meridionali.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, Alto Adriatico e su tutte le regioni del Centro-Sud.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini, localmente molto agitati i mari intorno alla Sardegna.

Pisa

A Pisa avremo tempo stabile in prevalenza soleggiato o per lo più poco nuvoloso. Ventilazione in calo.