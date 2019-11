Previsioni meteo: occasionali rovesci, allerta gialla per rischio idrogeologico

Si è allentanta la morsa del maltempo nel pisano, così come la preoccupazione per i fiumi, che nei giorni scorsi ha tenuto in moto le forze della protezione civile. Permangono tuttavia perturbazioni e la sala operativa regionale ha prolungato il codice giallo in vigore per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 22 novembre, a causa di piogge e temporali che possono interessare tutto il tratto di costa toscano, dalla Versilia fino alla Maremma, passando per Pisa. Sono possibili anche occasionali colpi di vento e grandinate.

Le previsioni meteo per venerdì 22 novembre

PIOGGIA: precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, nelle zone occidentali della regione su costa, aree adiacenti e Appennino; altrove possibilità di isolate piogge.

TEMPORALI: possibilità di temporali su costa e Arcipelago. Occasionali colpi di vento e grandinate.

VENTO: Scirocco in ulteriore rinforzo in serata con raffiche fino a 70 km/h circa in Arcipelago e costa centro-meridionale.

MARE: moto ondoso in graduale aumento fino a mare molto mosso in serata soprattutto in Arcipelago e costa centro-meridionale.