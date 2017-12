Previsioni meteo a Pisa per il weekend: tempo sereno

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori.

Italia

Al nord avremo condizioni di tempo in prevalenza soleggiato grazie all'alta pressione, fatta esclusione però per qualche foschia o banco di nebbia lungo il Po. Al centro anche qua i cieli si presenteranno sereni pressoché ovunque. Al sud avremo una residua nuvolosità su Molise, aree interne della Campania, Basilicata, alta Calabria ionica e Sicilia tirrenica. Temperature: in locale sensibile aumento le massime sul Piemonte. Venti: forti settentrionali sulle regioni meridionali, con locali rinforzi di burrasca sulla Puglia e sui settori ionici di Calabria e Sicilia, tutti in attenuazione nel pomeriggio. Mari: agitato lo Ionio, molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, tutti in attenuazione serale.

Pisa

A Pisa avremo tempo in prevalenza sereno. Temperature in aumento. Domenica avremo un aumento della copertura nuvolosa.