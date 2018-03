Previsioni meteo a Pisa: giornata di sole

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per venerdì 23 marzo 2018:

Italia

Rimane un minimo di bassa pressione a portare instabilità al meridione.

Al nord l’alta pressione garantisce tempo in gran parte soleggiato, salvo qualche nube sparsa sulle Alpi orientali. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Deboli brinate nelle zone interne

Centro: tempo soleggiato sul Tirreno e Sardegna, addensamenti lungo il versante adriatico, specie in Abruzzo, con piovaschi o debole neve dai 400m. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 13. Anche qua deboli brinate nelle interne.

Sud: instabile su Molise, Puglia, Calabria, Appennino e Nord Sicilia con piovaschi e neve dai 400/900m; più sole altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 8 e 13.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato