Previsioni meteo a Pisa: prosegue il periodo di stabilità

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per i prossimi giorni:

Italia

Giovedì 26 aprile aumenta man a mano l’instabilità, in particolare in Sardegna dove non si esclude qualche debole piovasco, e sui settori Alpini orientali dove avremo precipitazioni anche a carattere temporalesco. Altrove il tempo si manterrà buono con cieli soleggiati, per lo più poco nuvolosi. Da segnalare qualche foschia / nebbia sul Mar Ligure.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: tendenti a localmente forti nord-orientali sui settori adriatici settentrionali.

Mari: dal pomeriggio localmente molto mosso il Mare di Sardegna ed in serata anche l’Alto Adriatico.

Pisa

A Pisa giovedì avremo tempo stabile con cieli sereni per lo più poco nuvolosi. Nebbie/foschie al mattino lungo costa.