Previsioni meteo a Pisa, tempo instabile: è arrivata la pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per mercoledì 27 dicembre 2017:

Italia

Giornata caratterizzata da diffuso maltempo al Centro-Nord, con fenomeni che si estenderanno al Sud entro sera. Al Nord avremo fenomeni diffusi localmente abbondanti specie sulla Liguria di levante. Neve sulle Alpi di 300m al nord ovest, dai 500m sulle alpi lombarde, 700/1000m sulle orientali.

Al centro avremo instabilità con fenomeni diffusi sulle tirreniche in estensione verso sera anche ad est. Fenomeni più abbondanti sul’alta Toscana dove non si esclude anche qualche fenomeno temporalesco. Neve sui settori appenninici: appennino tosco-emiliano 900/1000m con quota neve in calo fino a 700m nella notte successiva, dai 1100m nell’aretino, dai 1000m sull’Appennino centrale.

Al sud instabile sulla Campania con tendenza poi dei fenomeni a interessare entro sera la Sicilia e la Calabria, più stabile altrove.

Temperature: in aumento sensibile sulle pianure del Nord-Est e localmente sulle regioni centrali.

Venti: da forti a burrasca: occidentali sulla Sardegna con ulteriori rinforzi fino a burrasca forte; a prevalente componente sud-occidentale su Sicilia e regioni centro-meridionali peninsulari, con raffiche su tutte le zone costiere ed appenniniche in estensione dal pomeriggio alle regioni dell’alto adriatico.

Mari: tendenti ad agitati tutti i mari.

Pisa

A Pisa avremo tempo instabile con piogge diffuse. Ventilazione fino a moderata di libeccio, più intensa lungo costa.