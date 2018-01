Previsioni meteo a Pisa: tempo in miglioramento nel weekend

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2018:

Italia

Residue piogge al mattino al Nord Ovest in via di esaurimento. Qualche nebbia in Pianura Padana, meglio altrove.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria di Ponente, localmente forti sud-orientali su Liguria centro-orientale e sui settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale;

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest e il Mar Ligure, dal pomeriggio attenuazione del moto ondoso sul Tirreno.

Pisa

A Pisa sabato avremo cieli parzialmente nuvolosi ma con tempo in via di miglioramento.

Domenica il tempo risulterà buono con possibilità di foschie / nebbie nelle zone interne al mattino e alla sera.