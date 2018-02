Previsioni meteo a Pisa per il weekend: pioggia e nuvole

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per il weekend del 3 e 4 febbraio 2018:

Italia

Sabato le condizioni meteo sul nostro Paese si presenteranno ancora perturbate specie sulle tirreniche e al Nordest, meglio al Nordovest. Possibilità di neve sin a bassa quota già nella notte e al primo mattino sull’Emilia Romagna specie il settore centro-orientale (escludendo la costa, dove al massimo si potrà avere qualche fiocco misto). Risultano favorite le zone di Reggio Emilia, Modena, Bologna nonchè Veneto meridionale ed orientale e Friuli.

Pisa

A Pisa sabato avremo tempo perturbato con possibilità di pioggia tra notte e mattina, in esaurimento pomeridiano. Neve probabile sui Monti Pisani. Domenica avremo un breve miglioramento, ma già in serata nuvolosità in aumento.