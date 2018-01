Previsioni meteo a Pisa: nuvole e possibili piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per mercoledì 3 gennaio:

Italia

Possibilità di isolate piogge sulla Toscana, nel pomeriggio. Fenomeni nevosi in sede alpina con intensificazione nelle ore pomeridiane. Al sud avremo al mattino tempo stabile ma con aumento delle nubi e precipitazioni in sede appenninica e settori tirrenici.

Temperature: in sensibile calo nei valori minimi al centro-sud peninsulare; in locale sensibile aumento su Valle d’Aosta e settori alpini piemontesi ed in diminuzione localmente sensibile le massime in Pianura Padana.

Venti: forti nord-occidentali sulle isole maggiori, con raffiche da burrasca a burrasca forte sulla Sardegna settentrionale; tendenti a forti nord-occidentali con raffiche di burrasca sui settori tirrenici e sul Golfo Ligure; localmente forti di Favonio sui settori alpini, specie sul Piemonte.

Mari: da molto mossi ad agitati i bacini occidentali e meridionali, fino a molto agitati il Mar Ligure al largo e il Tirreno centrale; inizialmente molto mosso l’Adriatico meridionale.

Pisa

A Pisa avremo tempo molto nuvoloso con possibilità di deboli addensamenti, in particolare nel pomeriggio.