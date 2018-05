Previsioni meteo a Pisa: ancora nuvole e possibili piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 3 maggio 2018:

Italia

La giornata di giovedì 3 maggio vedrà ancora condizioni di maltempo in quasi tutta l’Italia con piogge e temporali in particolare su Sicilia, Calabria, Campania, Medio Basso Adriatico, Emilia-Romagna, Triveneto e sulla Sardegna già notevolmente interessata, da accumuli abbondanti.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime su Sicilia, Calabria e Puglia ed in locale sensibile aumento sul Triveneto; massime in locale sensibile aumento al Nord ed in diminuzione sul Centro-Sud.

Venti: forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna; forti o di burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia; forti o di burrasca dai quadranti orientali sulle regioni peninsulari, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi; forti o di burrasca settentrionali sulla Liguria.



Mari: da molto mossi ad agitati tutti i mari specie quelli meridionali, fino a molto agitati il Canale d Sardegna e lo Stretto di Sicilia.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo parzialmente nuvoloso con deboli precipitazioni più probabili sulla parte meridionale della provincia. Maggiori schiarite nel corso della giornata.

Domani, venerdì 4 maggio, il tempo vedrà nuvolosità variabile con possibilità di rovesci sempre con maggiore probabilità sulla bassa provincia.