Previsioni meteo a Pisa: possibili piogge nella notte di San Silvestro

Ecco le previsioni per l'ultimo weekend dell'anno (30-31 dicembre 2017) offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia

Sabato possibili deboli nevicate sulle zone alpine, inizialmente fino a quote basse, ma con tendenza ad aumento della quota neve a fine giornata.

Altrove nuvolosità irregolare, più compatta in Toscana ove non si esclude qualche piovasco.

Temperature: in locale sensibile aumento sulle zone alpine e sulla Sardegna.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia.

Mari: agitati il Mare di Sardegna, i mari circostanti le Bocche di Bonifacio, e localmente lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Pisa

A Pisa sabato avremo cielo molto nuvoloso con nuvolosità irregolare che potrà dare luogo a qualche precipitazione sulla bassa provincia.

Per San Silvestro avremo la possibilità di qualche debole addensamento sul lato costiero, specie nella notte del 'Veglione', a seguito dell’avvicinamento di una nuova e rapida perturbazione che ci interesserà per Capodanno.