Previsioni meteo a Pisa: tempo ancora perturbato

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per i prossimi giorni:

Italia

Venerdì mattina, 4 maggio, troveremo ancora rovesci sparsi al Nord, anche qualche temporale ancora sulla linea del Po in Lombardia e nel Veneto. Accumuli maggiori in Piemonte occidentale e meridionale a causa dello stau per le correnti orientali. Rovesci o temporali saranno sparsi al Centro-sud ed intermittenti (meno presenti tra Calabria e Sicilia). Nel pomeriggio tempo in miglioramento al Sud mentre ancora instabilità al centro, nord-ovest, Sardegna ed alto Nord-est.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: forti settentrionali su Liguria e basso Piemonte, orientali su regioni dell’alto Adriatico, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana; occidentali su Sardegna e Sicilia; meridionali su regioni ioniche e settori costieri di Abruzzo e Molise.

Mari: agitati Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia occidentale ed il basso Tirreno settore ovest; molto mossi i restanti mari centro-meridionali ed il Mar Ligure a largo.

Pisa

A Pisa il tempo venerdì 4 maggio risulterà perturbato con piogge sparse che potranno assumere forma temporalesca.