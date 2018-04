Previsioni meteo a Pisa: mercoledì di maltempo

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per mercoledì 4 aprile 2018:

Italia

Mercoledì avremo condizioni di tempo instabile con piogge intermittenti su gran parte del centro nord. In serata avremo possibilità di temporali su Liguria e alta Toscana.

Temperature: minime in locale aumento sulle regioni centro-meridionali; massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali.

Venti: localmente forti meridionali sulle due isole maggiori, Toscana, Lazio e settori ionici, in graduale attenuazione.

Mari: molto mossi il Tirreno settore ovest, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico al largo.

Pisa

A Pisa avremo tempo instabile con precipitazioni che in serata potranno assumere forma temporalesca.