Previsioni meteo a Pisa: nuvole e piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 4 gennaio 2018:

Italia

Giornata caratterizzata da nuvolosità variabile maggiormente compatta su Toscana e Umbria dove saranno probabili delle deboli precipitazioni. Neve sulle Alpi.

Temperature: in sensibile aumento nei valori minimi al Centro-Sud.

Venti: inizialmente da forti a burrasca nord-occidentali su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui rilievi dell’isola maggiore, tendenti ad attenuazione nel corso della giornata; forti o di burrasca dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca forte sul settore settentrionale e fino a tempesta sui rilievi; di burrasca forte nord-occidentali sull’arco alpino, con raffiche di Foehn nelle valli e localmente in pianura specie sul settore occidentale, tendenti ad attenuazione; inizialmente forti occidentali sulle coste toscane a nord dell’Elba e nord-occidentali sui settori tirrenici centrali e campani, in rapida attenuazione.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e meridionali; localmente molto mosso l’Adriatico meridionale.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo molto nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni in particolare sulle zone centro-meridionali della provincia.