Previsioni meteo a Pisa: ultime piogge poi miglioramento

Ecco le previsioni meteo per Pisa e provincia offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 5 aprile 2018:

Italia

Giovedì avremo tempo in miglioramento con ampie schiarite al Nord ovest. Instabile al centro sud con fenomeni anche temporaleschi.

Temperature: in sensibile aumento le massime al Nord-Ovest.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulle due isole maggiori, sulle coste di Toscana e Lazio, in estensione alla Calabria.

Mari: localmente molto mossi tutti i bacini occidentali.

Pisa

A Pisa residue precipitazioni tra notte e prima mattina, tendenza poi a miglioramento.