Previsioni meteo a Pisa: tempo instabile e piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per lunedì 5 marzo:

Italia

Lunedì avremo precipitazioni che interesseranno maggiormente i settori del centro-sud, con lieve interessamento dei versanti tirrenici.

Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Nord e Sicilia; massime in locale sensibile diminuzione su Sicilia, zone interne del Centro peninsulare ed in locale sensibile aumento sulla Pianura Padana.

Venti: forti sud-occidentali su Sardegna e Sicilia, con locali raffiche di burrasca, in estensione a Calabria e resto del Sud nella seconda parte del giorno; temporaneamente forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale, fino ad agitato il Canale di Sardegna; localmente e temporaneamente molto mossi l’Adriatico ed il Mar Ligure al largo.

Pisa

A Pisa avremo tempo instabile con deboli precipitazioni, cieli nuvolosi e con locali parziali schiarite.