Previsioni meteo a Pisa: torna la pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per i prossimi giorni:

Italia

Da giovedì 7 giugno avremo un peggioramento delle condizioni meteo, specie dalle ore pomeridiane, a seguito di un fronte in risalita da sudovest pilotato da una goccia fredda al largo di Corsica e Sardegna alla quale sarà associata aria piuttosto fresca in quota (circa -18°). Nel lato orientale della goccia risaliranno intense correnti umide meridionali con forti venti in quota.

Temporali che quindi dalle ore del pomeriggio e soprattutto della sera colpiranno buona parte del centro nord con grandinate e possibili sistemi multicellulari o supercellulari aiutati dai forti venti in quota.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su versanti tirrenici meridionali e Sicilia.

Venti: forti orientali sulla Sicilia sud-orientale.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio meridionale.

Pisa

A Pisa cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con graduale aumento della copertura nuvolosa con peggioramento in serata e precipitazioni anche a carattere temporalesco, con moto da SE verso NO.

Domani, venerdì, si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni possibili fino a sera.