Previsioni meteo a Pisa: giornata con qualche nuvola

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 8 febbraio 2018:

Italia

La giornata vedrà un miglioramento anche se le condizioni meteo vedranno ancora la possibilità di qualche piovasco, specie sui settori tirrenici. Nebbia/Foschia potrebbe interessare al mattino le aree centrali della Pianura Padana.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime al nord-est.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna e sulle coste tirreniche; in generale attenuazione pomeridiana.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, localmente agitati la mattina il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna, in generale attenuazione pomeridiana e serale.

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo parzialmente nuvoloso. Ventilazione dai quadranti sud-occidentali.