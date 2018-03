Previsioni meteo a Pisa: qualche nuvola ma senza pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 8 marzo:

Italia

Il tempo risulterà in prevalenza stabile con residui fenomeni al meridione, soleggiato sul resto del territorio.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al settentrione.

Venti: forti nord-occidentali sui settori costieri delle regioni meridionali, con raffiche di burrasca; localmente forti nord-occidentali sulle restanti zone delle regioni meridionali, ovunque in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: da molto mossi ad agitati i bacini centro-meridionali, tutti con moto ondoso in attenuazione

Pisa

A Pisa avremo condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi.