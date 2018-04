Previsioni meteo a Pisa: inizio settimana con piogge e temporali

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per lunedì 9 aprile 2018:

Italia

Lunedì tempo instabile su gran parte del paese in particolare i settori tirrenici, con fenomeni temporaleschi su: Lazio, bassa Toscana in risalita nel corso del giorno anche a Umbria e Marche. Fenomeni anche su altri settori del centro-nord. Qualche debole fenomeno anche al Sud.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sulle regioni centro-settentrionali e su quelle tirreniche meridionali.

Venti: forti dai quadranti occidentali sulle due isole maggiori; inizialmente forti meridionali sulle restanti regioni meridionali e su Lazio e Toscana, con locali raffiche di burrasca, in rotazione dai quadranti occidentali ed in attenuazione nel pomeriggio.

Mari: inizialmente agitati il Tirreno centrale e meridionale, molto mossi i restanti bacini; moto ondoso in generale attenuazione serale.

Pisa

A Pisa avremo tempo instabile con possibili temporali sulla bassa provincia.