Meteo, caldo africano in arrivo: le previsioni

Meteo, arriva il caldo africano: temperature fino a 40°

Dopo un giugno all'insegna dell'incertezza, sull'Italia si sta affacciando l'alta pressione africana, che porterà nei prossimi giorni un aumento delle temperature, sempre più vicine a quelle tipicamente estive. Già nel corso del weekend l’aria calda pompata dall’anticiclone africano comincerà a riscaldare il clima su molte regioni, ma sarà dalla settimana prossima che raggiungerà il picco di calore.

Meteo, arriva il caldo africano

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, oggi gli ultimi temporali potranno ancora interessare i settori alpini e localmente quelli prealpini (specie del Piemonte), altrove il sole sarà prevalente. Sabato e domenica l’alta pressione sub-tropicale comincerà ad avanzare con più decisione sull’Italia. Il tempo non potrà che essere soleggiato su quasi tutte le regioni, a parte isolati temporali pomeridiani sui confini alpini. Temperature in aumento con punte di 35°C al Nord (in Emilia) e 36°C al Sud (Puglia e Sicilia). Nei giorni successivi il caldo farà sul serio.

