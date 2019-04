Previsioni meteo: la primavera arriva nella Settimana Santa

Dopo il ritorno di un periodo dal sapore decisamente invernale, sembra che la primavera sia pronta a prendere il via proprio nella 'Settimana Santa'. L’anticiclone conquisterà infatti la penisola fra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile portando un clima più stabile e temperature in aumento.

Ancora incertezza invece per Pasqua e Pasquetta.

Meteo 15-16 aprile: due giorni di transizione, poi arriva il caldo

Lunedì e martedì saranno due giornate per così dire 'di transizione': oggi pomeriggio, 15 aprile 2019, è prevista ancora qualche precipitazione al sud (Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia). Domani avremo anche qualche nota d'instabilità specie su Sardegna e al Nord ovest. Velature sparse o cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni che si affacciano sul Tirreno e in Lombardia. Nel pomeriggio non è esclusa qualche precipitazione di carattere sparso nelle zone appenniniche del centro-sud e nella zona più a est della Sardegna. Temperature in leggero aumento.

Meteo, previsioni 17-20 aprile: l’anticlone domina la penisola

Mercoledì 17 aprile sarà la giornata della svolta. Grazie ad un ulteriore rinforzo dell’alta pressione è previsto un clima decisamente gradevole con sole quasi ovunque (al nord non è però esclusa qualche velatura). Anche le temperature subiranno un forte e deciso aumento su tutto il Paese.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2019

Il clima dovrebbe mantenersi stabile almeno fino al Sabato Santo. Pasqua e Pasquetta per ora restano infatti un’incognita. Un fronte perturbato in arrivo dalla penisola iberica potrebbe infatti portare ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sia a Pasqua che a Pasquetta. Ad oggi però, scrive 3Bmeteo, "l'alta pressione pare essere più forte". Se così fosse durante le vacanze pasquali potrebbe dunque prevalere il bel tempo, "il tutto in un contesto termico decisamente più caldo di quello attuale". Ma si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata.