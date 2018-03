Previsioni meteo a Pisa per il weekend: instabilità e pioggia

Ecco le previsioni per il fine settimana offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - sabato 10 marzo il tempo risulterà instabile su gran parte delle regioni del Nord Italia. Il tempo bello si limiterà all’estremo Sud, anche se non mancheranno degli annuvolamenti.

Temperature: in sensibile aumento le minime al Nord e nei valori massimi sulle due isole maggiori.

Venti: tendenti a forti sud-orientali dalla serata sui settori costieri meridionali e arcipelago della Toscana e sulla Sicilia occidentale.

Mari: tendenti a molto mossi in serata il Tirreno settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest, il Mar Ligure settore di Levante e localmente lo Stretto di Sicilia.

A Pisa avremo condizioni di tempo instabile con deboli precipitazioni.

Domenica 11 marzo il tempo sarà perturbato con piogge diffuse e possibili temporali.