Previsioni meteo a Pisa: possibili temporali nell'interno

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - lunedì 16 aprile il tempo risulterà variabile con piogge che saranno probabili al mattino al Nord Est e sul Basso Tirreno. Dal pomeriggio, uno sviluppo di fenomeni temporaleschi sarà possibile lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini e prealpini con locale interessamento delle pianure limitrofe; non è da escludere qualche grandinata e colpo di vento. Tempo più soleggiato in Piemonte, in Liguria, Sardegna e parte dei settori costieri della penisola.

Temperature : in locale sensibile diminuzione nei valori massimi sulle regioni meridionali ed al Nord-Est.

Venti : localmente forti meridionali sulla Puglia, in attenuazione già in mattinata.

Mari : molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con tendenza ad ulteriore attenuazione del moto ondoso.

A Pisa avremo condizioni di tempo stabile, ma nell'interno toscano saranno possibili dei temporali pomeridiani. Martedì invece non è da escludere qualche precipitazione in estensione ai settori orientali della provincia. Ancora possibilità di temporali in sede appenninica nelle ore pomeridiane.