Previsioni meteo a Pisa: sereno e vento forte

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - mercoledì 17 gennaio avremo nevicate sui settori Alpini di Confine in particolare su quelli occidentali con accumuli più consistenti. Al centro avremo possibilità di qualche debole pioggia con tendenza a schiarite specie sulla Toscana. Deboli piogge sparse al sud e in Sardegna.

Attenzione ai Venti! Al nord ovest soffierà il Foehn. Al centro sud, i venti con raffiche che potranno raggiungere e localmente superari i 100km/h con rischio mareggiate per le coste esposte. In vigore anche in provincia di Pisa l'allerta meteo per vento e mareggiate.

Temperature: in sensibile diminuzione nelle minime serali sulle regioni centrali; in rialzo localmente sensibile le massime sulla Pianura Padana.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su tutte le regioni, con raffiche di burrasca forte lungo i settori litoranei e fino a tempesta sui settori alpini, lungo i crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori.

Mari: agitati i bacini occidentali e lo Ionio, fino a molto agitati il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale e i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio; molto mosso l’Adriatico, tendente ad agitato nel settore centro-meridionale.

A Pisa avremo giornata ventosa, cieli tendenti a divenire sereni o per lo più poco nuvolosi. Temperature da 3 a 14 gradi.