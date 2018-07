Previsioni meteo a Pisa: passata la pioggia torna il sole

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - martedì 18 luglio la perturbazione porterà i suoi effetti sui settori adriatici, in Campania e sulla Calabria tirrenica. Al Nord tenderanno a prevalere le schiarite, ma qualche temporale sarà ancora probabile in sede alpina e in Appennino tosco-emiliano.

Temperature : minime in locale sensibile diminuzione al Centro; valori massimi e serali in sensibile diminuzione sulle regioni del medio adriatico e al Sud; massime in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest.

Venti : dai quadranti occidentali, forti con raffiche di burrasca, su Sardegna, Calabria e Sicilia; tendenti a forti nord occidentali sui settori costieri di Lazio e Campania e dalla serata sulla Puglia.

Mari : molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio centro-meridionale; dalla serata localmente molto mosso l’Adriatico meridionale, in attenuazione i restanti mari.

A Pisa e provincia il 18 Luglio è previsto tempo soleggiato, con temperature leggermente più basse dei giorni scorsi.