Previsioni meteo a Pisa: parzialmente nuvoloso

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Lunedì 19 febbraio avremo nubi sparse al nord con instabilità e precipitazioni concentrate sui settori del centro-sud. Neve in sede appenninica.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Triveneto, Emilia-Romagna e regioni del Centro.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali, su Alto Adriatico, Liguria, Appennino settentrionale, Sardegna e lungo settori costieri di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, in estensione su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale; tendenti a forti da ovest-nord-ovest sulla Sicilia occidentale e meridionale.

Mari: molto mossi l'Adriatico centro-settentrionale, il Mar Ligure, il Mare ed il Canale di Sardegna, i settori centro-occidentali del Tirreno e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sui bacini settentrionali.

A Pisa avremo tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Temperature fra i 3 e gli 11 gradi.