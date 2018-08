Previsioni meteo per il weekend: instabilità e temporali

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - la giornata di sabato 25 agosto vedrà un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola grazie all'entrata di un vasto fronte freddo atlantico. Tra notte e mattina avremo un primo impulso instabile al Nord. I temporali si formeranno dal basso Piemonte, Lombardia, Triveneto e Liguria orientale-alta Toscana. Nel corso del giorno altri temporali si svilupperanno anche su Emilia Romagna, Toscana interna e poi lungo la dorsale appenninica fino all'estremo Sud. Al sud avremo ancora gli effetti della vecchia perturbazione, specie tra messinese e reggino.

Pisa e provincia - per il 25 agosto il tempo risulterà caratterizzato da condizioni di tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, possibili tra la notte e la mattina sul nord-ovest e nelle zone interne nel pomeriggio. Per il 26 agosto il tempo risulterà instabile con cielo nuvoloso e possibilità di temporali, anche di forte intensità. Questi saranno più probabili tra la notte e la mattina al nord-ovest e si estenderanno poi al resto della regione. Tempo in miglioramento in giornata.