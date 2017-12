Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano: cieli coperti

Ecco le previsioni per Natale e Santo Stefano offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - al nord avremo nebbie/foschie probabili in Pianura Padana. Nubi in generale aumento sui restanti settori. Al centro troviamo cieli nel complesso poco o parzialmente nuvolosi, fatta eccezione per l’alta Toscana e Liguria che vedranno nubi più compatte con qualche addensamento. Al sud il tempo vedrà ancora stabilità con cieli soleggiati.

Temperature: in locale sensibile aumento nei valori minimi al centro-nord.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

A Pisa il 25 dicembre avremo cieli in prevalenza nuvolosi con possibilità di qualche locale debole addensamento. Ventilazione moderata lungo costa di libeccio più debole nell'interno. Temperature fra 7 e 13 gradi.

Santo Stefano: tempo ancora molto nuvoloso con precipitazioni sparse più probabili sulla parte settentrionale della provincia. Venti fin a moderati da sud lungo costa. Temperature fra 8 e 13 gradi.