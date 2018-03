Previsioni meteo a Pisa: sereno o poco nuvoloso

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - lunedì 26 marzo avremo ancora qualche residua precipitazione al Sud, in particolare in Calabria e più sparsa tra Abruzzo meridionale, Molise, Lazio meridionale, Campania e Basilicata. Tempo migliore e soleggiato sul resto del paese. Neve in appennino centrale dai 1000/1200 metri.

Temperature: minime in sensibile aumento al Centro-Sud peninsulare; massime in locale sensibile aumento, specie sulla Sicilia.

Venti: localmente forti nord-occidentali su regioni centro-meridionali adriatiche, Sicilia e Calabria e dal pomeriggio sulla Sardegna.

Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno sud-occidentale, lo Stretto di Sicilia lo Ionio e l'Adriatico centro-meridionale, in attenuazione ad eccezione del Mare ed il Canale di Sardegna che in serata diverranno localmente agiati.

A Pisa avremo cieli sereni per lo più poco nuvolosi. Temperature fra 1 e 15 gradi.