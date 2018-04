Previsioni meteo per il fine settimana: sole e qualche nuvola

Ecco le previsioni per i prossimi giorni offerte da Rete Meteo Amatori:

Venerdì 27 aprile qualche pioggia sul Piemonte e l'alta Lombardia con tendenza ad esaurimento nel corso del giorno. Qualche piovasco sarà possibile in Sardegna, Sicilia e sulla dorsale appenninica centro meridionale. Il tempo si manterrà stabile altrove.

Temperature: in sensibile diminuzione nei valori massimi sulle regioni settentrionali.

Venti: localmente forti nord-orientali sui settori adriatici settentrionali, in attenuazione; localmente forti dai quadranti orientali sulla Sicilia.

Mari: inizialmente molto mosso l’Alto Adriatico in attenuazione; molto mosso lo Stretto di Sicilia.

A Pisa: oggi il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Domani 28 aprile il tempo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa fin a cieli parzialmente nuvolosi. Non sono previste precipitazioni in provincia.

Domenica ancora una giornata stabile, ma con addensamenti cumuliformi nelle ore diurne.