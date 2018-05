Previsioni meteo a Pisa: nuvoloso

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - la situazione meteorologica non subisce grossi cambiamenti, e anche per mercoledì 31 maggio il tempo rimane instabile, in particolare al Centro-Nord con possibilità di Temporali. I fenomeni sono attesi su: Alpi, Prealpi, Nordovest e Appennino centro-settentrionale, con possibile coinvolgimento anche delle zone limitrofe. Qualche temporale non è da escludersi anche sui rilievi meridionali. Da segnalare inoltre, il rischio di fenomeni di forte intensità, su Nordovest, Toscana e Romagna.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: localmente forti dai quadranti orientali sulla Sicilia meridionale, in rapida attenuazione.

Mari: inizialmente molto mosso lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in rapida attenuazione.

A Pisa avremo tempo generalmente nuvoloso con maggiore variabilità nel pomeriggio.