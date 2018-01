Previsioni meteo a Pisa: un weekend di Befana nuvoloso

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per il weekend della Befana.

Italia

Giornata caratterizzata da molte nubi al nord con possibili deboli precipitazioni tra Toscana, Liguria e Piemonte. Maggiori schiarite al centro sud.

Temperature: in aumento localmente sensibile nei valori minimi sulla Pianura Padana.

Venti: tendenti a forti dai quadranti meridionali su tutte le regioni centro-meridionali di ponente e su quelle meridionali, in rotazione da nord sulla Liguria, specie quella centro-occidentale.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest, l’Adriatico meridionale, lo Stretto di Sicilia ed il Mar Ligure, fino ad agitato quest’ultimo nel settore di ponente al largo.

Pisa

A Pisa per l'Epifania avremo tempo molto nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni. Anche per la giornata di domenica il tempo non sarà migliore. Cieli irregolarmente nuvolosi con locali addensamenti.