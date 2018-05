Previsioni meteo a Pisa: instabilità e pioggia nell'entroterra

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - Lunedì 7 maggio, come come la nuova settimana, non vedrà nulla di nuovo: ancora tempo inizialmente stabile con sviluppo cumuliforme, piogge e temporali nelle ore centrali.

Temperature: massime, in locale sensibile diminuzione al Nord.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

A Pisa avremo tempo instabile con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane. Ad inizio giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, poi nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne dove non si escludono dei rovesci anche a carattere temporalesco.