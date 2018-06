Previsioni meteo per il weekend: poche nuvole, verso il bel tempo

Ecco le previsioni per il fine settimana offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - la depressione si continua ad allontanare sui Balcani, nella giornata di sabato 9 giugno avremo una residua instabilità sul basso versante tirrenico e nelle interne centrali. Tempo soleggiato su gran parte del paese fatta eccezione per i settori Alpini dove avremo qualche temporale.

Temperature: massime in sensibile aumento su Sardegna e Pianura Padana centro-occidentale, in sensibile calo sulla Puglia centro-meridionale.

Venti: localmente forti nord-occidentali sui versanti ionici della Calabria, in attenuazione.

Mari: molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.

A Pisa avremo tempo parzialmente nuvoloso, ma con tendenza a maggiori aperture entro sera. Domenica il tempo risulterà stabile e soleggiato.