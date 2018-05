Previsioni meteo a Pisa per il weekend: possibili piogge

Ecco le previsioni per il fine settimana offerte da Rete Meteo Amatori:

Italia - sabato 5 maggio al nord avremo qualche schiarita, ma il tempo si manterrà instabile con piogge e qualche temporale, specie nelle zone interne.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia.

Venti: localmente forti meridionali su Sardegna e zone costiere tirreniche centro-meridionali, ovunque in attenuazione.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia, tutti in attenuazione.

A Pisa il tempo si manterrà parzialmente nuvoloso, con possibilità di piogge sparse più probabili sui settori meridionali della provincia.

Domenica 6 maggio il tempo risulterà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane.