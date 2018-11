Meteo, cambia tutto: da Nord a Sud torna il freddo

Nuovo ribaltone meteo, secondo gli esperti. I venti più umidi e miti che negli ultimi giorni hanno soffiato da Nord a Sud, portando temperature un po' ovunque sopra le media stagionali, lasceranno nel giro di ventiquattr'ore il passo a correnti decisamente più fredde.

Come rivelano i meteorologi de IlMeteo.it, tra martedì e mercoledì torneranno a soffiare prepotenti Tramontana e Bora, dando via a un calo termico "piuttosto importante". A Milano il termometro non supererà i 7-8 gradi nelle ore centrali del giorno mentre a Roma la colonnina di mercurio non salirà oltre i 12 gradi.

Previsioni, torna il freddo: termometri giù da Nord a Sud

Il calo termico si farà sentire però di più al Sud. Dalle punte di 20-21 gradi registrate in Sicilia nei giorni scorsi, infatti, si passerà a temperature decisamente più invernali, con 6-8° gradi in meno: a Palermo si passerà dagli attuali 21°C ai 15°C previsti a metà settimana, 7°C in meno a Napoli che giovedì non salirà sopra gli 11°C.

Attenzione poi alle temperature minime previste: "Giovedì 29 il risveglio sarà particolarmente freddo su tutto il Nord, dove i valori minimi difficilmente supereranno i 3-4°C sulla Pianura Padana, mentre al Centro spiccheranno i -1°C e -2°C di Perugia e L'Aquila; freddo anche sulla Capitale, con 3°C appena all'alba".

Meteo, le previsioni per gli inizi di dicembre

Sabato 1 dicembre inizierà l'inverno meteorologico e secondo gli esperti de IlMeteo.it, nei giorni intorno all'8 dicembre - festività dell'Immacolata - gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine mostrano una possibile espansione dell'alta pressione su tutto il Paese. Si prospettano quindi giornale prevalentemente soleggiate e miti da Nord a Sud.