Meteo, la svolta è dietro l'angolo: caldo in arrivo

Meteo, svolta dietro l'angolo: ecco quando arriva finalmente il caldo

L’estate si fa desiderare. A giugno inoltrato l’Italia è ancora alle prese con il maltempo che in queste ore sta interessando molte regioni della penisola, in particolare il centro-nord. Anche nei prossimi giorni la penisola dovrà fare i conti con una situazione di instabilità causata da una saccatura di bassa pressione proveniente dai Paesi nordici. Una breve tregua è prevista per la giornata di venerdì e per la prima parte di sabato. Poi una nuova perturbazione in arrivo da Ovest porterà altre piogge, prima su Piemonte e Sardegna e domenica su buona parte del centro-nord.

Insomma, il tempo non sarà proprio clemente. Andrà meglio al sud dove il clima si manterrà generalmente più stabile e soleggiato.

Meteo, quando arriverà il vero caldo

Una prima svolta arriverà solo a partire dal 15 giugno quando l’alta pressione proverà ad insediarsi più stabilmente sulla penisola. Le temperature dovrebbero salire di qualche grado attestandosi su valori tipicamente estivi. Inizierà a fare caldo, ma i valori termici saranno in linea con la stagione. Secondo 3Bmeteo in questa fase qualche spunto temporalesco potrebbe ancora essere possibile, specie al nord-ovest.4