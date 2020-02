Meteo, quando torna il freddo: irruzione gelida all'orizzonte

Il caldo 'anomalo' non durerà per sempre. Nel corso del weekend l'alta pressione sarà di nuovo protagonista sull'Italia e il clima mite ci terrà compagnia almeno fino a martedì 18 fatta eccezione per il Nord dove potrà piovere un po' in Liguria. Il team del sito iLMeteo.it comunica però che mercoledì 19 febbraio giungerà sull'Italia un'irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia che farà scendere le temperature a valori più consoni alla stagione. Secondo gli esperti, la coloninna di mercurio si abbasserà anche di 5-6°C riportandosi (finalmente) alle medie del periodo.

Flusso freddo e instabile dal 19-20 febbraio: le previsioni

Secondo 3BMeteo, il flusso freddo e instabile arriverà intorno ai giorni 19-20 "con un paio di impulsi destinati a transitare velocemente sulla Penisola entro e non oltre il 22-23". Ad essere maggioramente interessate dal peggioramento le regioni centro meridionali e adriatiche. Si tratta comunque di una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Ne riparleremo nei prossimi giorni.